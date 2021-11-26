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Джошуа высказался о причинах поражения Уайлдера в бою с Фьюри

Джошуа высказался о причинах поражения Уайлдера в бою с Фьюри
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Экс-чемпион мира, британец Энтони Джошуа высказался о третьем поединке своего соотечественника Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Победу в нём праздновал британец.

«Деонтей пытался, но, чтобы использовать имеющиеся силу и свирепость, нужно включать голову. От этого многое зависит. В наши дни тяжеловесы уже не могут праздновать победу только лишь за счёт джебов в течение всех 12 раундов. В последние лет пять дивизион заметно изменился. Раньше бойцы могли спокойно наносить удары в течение 12 раундов, и у них всё получалось. Да, они немного уставали, но были подготовлены, потому что были легче», — приводит слова Джошуа talkSPORT со ссылкой на его интервью для канала JD Official в YouTube.

«За 57 лет не видел таких великолепных боёв». Главное из пресс-конференции Фьюри — Уайлдер «За 57 лет не видел таких великолепных боёв». Главное из пресс-конференции Фьюри — Уайлдер
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