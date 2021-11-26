«Трудные времена». Экс-боец UFC Диего Санчес был госпитализирован с коронавирусом

Бывший боец UFC Диего Санчес был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.



«Пневмония, COVID, никогда не сдавайся», — написал Санчес в своём «твиттере», опубликовав фотографию с больничной койки.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Диего Санчеса.

В своём «инстаграме» боец рассказал подробности причины госпитализации.



«Низкие показатели кислорода и пневмония. Это были трудные времена, но сегодня я даже получил солёный крекер», — написал боец в «инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Диего Санчеса.

Дополнительно подробности Санчес рассказал в «твиттере».



«Сгустки крови в обеих ногах», — добавил Санчес.