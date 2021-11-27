Бывший тренер Кличко спрогнозировал победителя боя Лопес — Камбосос

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мыслями о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа.



«Понравилась дуэль взглядов. Там не было выяснения отношений. Всё прошло без инцидентов. Видно, что бойцы достойные. До последнего смотрели друг на друга, пока их не развели.

Посмотрел несколько боёв Камбососа. Хороший парень, быстрый. Что он может сделать? Во-первых, ему нельзя драться. Нужно переигрывать, опережать на скорости. Нокаутировать Лопеса будет тяжело, потому что он выглядит мощнее. Вряд ли Камбосос будет ввязываться в клинч.



Что касается Лопеса, то не могу сказать, что он побежит на Камбососа. Скорее, в начале будет присматриваться и ловить его на ошибках. Будет шахматная партия. Но если Камбосос его придавит, то у Лопеса будет больше шансов в клинче и в борьбе. А если Лопес придавит Камбососа, то ему будет очень тяжело.



Я не думаю, что этот бой продлится все раунды. Преимущество Камбососа – скорость, у Лопеса – мощь и способность перебить, задавить и не давать передвигаться сопернику свободно. Думаю, что повторные серийные атаки приведут Лопеса к победе», — сказал Городничёв на своём канале в YouTube.