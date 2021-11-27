А. Емельяненко показал фото с братом на ринге и обратился к фанатам перед боем с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свежий пост в своём «инстаграме», где показал архивное фото со своим братом Фёдором и обратился к болельщикам перед поединком с бразильцем Марсио Сантосом. Их бой состоится сегодня, 27 ноября. Противостояние пройдёт на вечере единоборств 106 в Сыктывкаре.



«Верю в то, что после моего боя на ваших лицах будут такие же улыбки, как и на наших. Большое спасибо всем за слова поддержки – мне очень приятно, это действительно важно и дополнительно мотивирует! Я знал, что у меня большая армия болельщиков, но даже и не думал, что вас так много и вы такие активные! Буду драться сегодня за себя и за вас!» — написал Александр.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».