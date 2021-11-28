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Сантос госпитализирован после победы в бою с Емельяненко

Сантос госпитализирован после победы в бою с Емельяненко
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Бразильский боец Марсио Сантос доставлен в больницу после победы в бою над россиянином Александром Емельяненко, сообщает ТАСС.

По данным источника, у бразильца подозрение на перелом руки.

Напомним, Сантос одержал победу над Емельяненко в первом раунде, применив удушающий приём.
Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

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