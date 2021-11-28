Стали известны судейские записки поединка Лопес – Камбосос

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся поединок между 24-летним американским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопесом (16–0, 12 КО) и 28-летним представителем претендентом на титул IBF из Австралии Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО).

Бой завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.

Сразу после боя журналист ESPN Майк Коппингер в «Твиттере» опубликовал судейские записки, согласно которым двое судей отдали победу Джорджу – 115:112 и 115:111, а один Теофимо – 114:113. Лопес сумел забрать единогласно по мнению всех судей лишь 9-й и 10-й раунды.

Напомним, в предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.