«Над облаками». Махачев показал фото на кроссовом мотоцикле в горах
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Российский боец UFC Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото, сделанное в горах, куда Ислам приехал, чтобы провести заезды на кроссовом мотоцикле.
«Сегодня над облаками. Завтра не знаю, где окажусь», — подписал фото Махачев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Вчера, 27 ноября, стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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