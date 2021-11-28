«Над облаками». Махачев показал фото на кроссовом мотоцикле в горах

Российский боец UFC Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото, сделанное в горах, куда Ислам приехал, чтобы провести заезды на кроссовом мотоцикле.



«Сегодня над облаками. Завтра не знаю, где окажусь», — подписал фото Махачев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Вчера, 27 ноября, стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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