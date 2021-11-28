Магомед Исмаилов ответил на вызов Марсио Сантоса

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на вызов, который получил от бразильца Марсио Сантоса.
«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь не мало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме»
Санстос вызвал Исмаилова на поединок сразу после победы, которую одержал в бою с Александром Емельяненко.
Напомним, бой Марсио и Александра завершился уже в первом раунде, после того как бразильцу удалось выполнить удушающий приём в партере, вынудив соперника сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений. Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.
- 28 ноября 2021
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
11:28
-
11:20
-
11:13
-
10:34
-
10:26
-
09:42
-
09:38
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
07:57
-
03:55
-
03:39
-
00:23
-
00:21
- 27 ноября 2021
-
23:23
-
23:21
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:35
-
21:49
-
20:41
-
19:45
-
18:55
-
17:54
-
16:22
-
16:13
-
15:24