Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов ответил на вызов Марсио Сантоса

Магомед Исмаилов ответил на вызов Марсио Сантоса
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на вызов, который получил от бразильца Марсио Сантоса.

«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь не мало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме»

Санстос вызвал Исмаилова на поединок сразу после победы, которую одержал в бою с Александром Емельяненко.

Напомним, бой Марсио и Александра завершился уже в первом раунде, после того как бразильцу удалось выполнить удушающий приём в партере, вынудив соперника сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений. Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

Александр Емельяненко, уходите в поп ММА. Профессиональные тяжеловесы вас покалечат Александр Емельяненко, уходите в поп ММА. Профессиональные тяжеловесы вас покалечат
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021