Магомед Исмаилов ответил на вызов Марсио Сантоса

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на вызов, который получил от бразильца Марсио Сантоса.

«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь не мало таких «гамачей» съел», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме»

Санстос вызвал Исмаилова на поединок сразу после победы, которую одержал в бою с Александром Емельяненко.



Напомним, бой Марсио и Александра завершился уже в первом раунде, после того как бразильцу удалось выполнить удушающий приём в партере, вынудив соперника сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений. Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.