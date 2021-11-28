Гаджиев предположил, что Фёдор Емельяненко мог бы посоветовать Александру в бою

Промоутер Камил Гаджиев высказался о проблеме Александра Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом. Специалист отметил, что в углу бойца не было человека, который был бы для Александра авторитетом. По словам Гаджиева, таковым мог бы стать прославленный брат бойца Фёдор Емельяненко.
«Часто бывает, что у какой-то глыбы в углу люди, которые смотрят на человека не на равных, а снизу вверх. Нужен человек, который скажет: «Давай, нужно так сделать». У Емельяненко нет в углу авторитета, который сказал бы ему «сделай так». У Сани таким человеком мог бы быть только его брат. Он мог бы сказать ему «слышишь, иди и сделай именно так». Наверное, у Саши ещё кто-то есть, ему виднее. Но по ощущениям это именно так», — сказал Гаджиев в интервью, размещённом на канале Александра Лютикова в YouTube.
- 28 ноября 2021
-
15:40
-
15:34
-
15:16
-
15:05
-
14:50
-
14:46
-
14:09
-
13:33
-
13:09
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
11:28
-
11:20
-
11:13
-
10:34
-
10:26
-
09:42
-
09:38
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
07:57
-
03:55
-
03:39
-
00:23
-
00:21
- 27 ноября 2021
-
23:23
-
23:21
-
22:55
-
22:55
-
22:47