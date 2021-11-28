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Гаджиев предположил, что Фёдор Емельяненко мог бы посоветовать Александру в бою

Гаджиев предположил, что Фёдор Емельяненко мог бы посоветовать Александру в бою
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Промоутер Камил Гаджиев высказался о проблеме Александра Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом. Специалист отметил, что в углу бойца не было человека, который был бы для Александра авторитетом. По словам Гаджиева, таковым мог бы стать прославленный брат бойца Фёдор Емельяненко.

«Часто бывает, что у какой-то глыбы в углу люди, которые смотрят на человека не на равных, а снизу вверх. Нужен человек, который скажет: «Давай, нужно так сделать». У Емельяненко нет в углу авторитета, который сказал бы ему «сделай так». У Сани таким человеком мог бы быть только его брат. Он мог бы сказать ему «слышишь, иди и сделай именно так». Наверное, у Саши ещё кто-то есть, ему виднее. Но по ощущениям это именно так», — сказал Гаджиев в интервью, размещённом на канале Александра Лютикова в YouTube.

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