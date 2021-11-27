Емельяненко сдался в первом раунде. Зачем вообще выходил?

В Сыктывкаре завершился крупный турнир по смешанным единоборствам, главное событие которого ожидала буквально вся страна. Почему? Да потому, что в нём нежданно-негаданно принял участие легенда отечественной ММА-индустрии, ветеран смешанных единоборств, но по-прежнему очень медийный и популярный Александр Емельяненко. Его соперником был известный на просторах России Марсио Сантос.

Изначально бразилец в республике Коми должен был встретиться с Вячеславом Василевским. Но тот за девять дней до проведения шоу снялся с турнира по состоянию здоровья. Так что организаторам пришлось действовать оперативно. На замену Василевскому согласился выйти Емельяненко, что стало полной неожиданностью. Саша лишь недавно вышел из длительного загула. Последний поединок он провёл в сентябре 2021 года, да и тот по правилам кулачных боёв и фактически во фрик-формате. Тогда Емельяненко встретился с блогером Артёмом Тарасовым и победил лишь по очкам. В той схватке легенда ММА выглядел откровенно плохонько, а лишний вес был виден невооружённым взглядом. После этого говорилось о возможных встречах с Джиганом или Вячеславом Дациком.

Но о боях с реально действующими профессиональными бойцами ММА речи не было. И это неудивительно. Мало того, что Александр ещё далёк от оптимальных кондиций, нужно напомнить и то, что последний поединок по правилам смешанных единоборств он провёл в июле 2020 года и разгромно проиграл Магомеду Исмаилову. Так что на фоне всего этого Александра было сложно назвать фаворитом схватки с Сантосом.



Если же говорить о бразильце, он последний поединок провёл в августе 2021 года под баннером лиги Eagle FC и свёл к ничьей схватку с Артуром Гусейновым. До того он весьма неоднозначным решением судей уступил Александру Шлеменко, так что конкурентоспособность Сантоса не вызывала никаких вопросов. Недаром он был небольшим фаворитом и у букмекеров. По сути, шанс Емельяненко заключался лишь в хорошем попадании, ибо с учётом разницы в габаритах было понятно, что акцентированная и точная атака от Александра может стать решающей.



Но со стартовым гонгом Емельяненко не проявлял особого рвения. Саша работал очень размеренно и никуда не спешил, а вот бразилец сразу же много двигался, кружил вокруг оппонента и выбрасывал много ударов. Стоит отметить, что оборона Александра сбоила и несколько атак Сантоса он отбил буквально лицом. Вскоре в работу включился и россиянин. Но несколько прямых ударов были слишком читаемы и опасности не несли.

Через минуту после старта схватки герои вечера начали борьбу в стойке. А ещё через несколько мгновений Александр шикарным приёмом бросил Сантоса на канвас. Что это? Борьба от Емельяненко, который тем самым решил удивить соперника? Возможно, расчёт и правда был на эффект неожиданности, но бразилец нисколько не растерялся. В партере Сантос чувствовал себя как рыба в воде. Сначала Емельяненко удалось уйти от болевого приёма, более того, сам Саша предпринял робкую попытку заставить соперника сдаться. Но Марсио оказался крепким орешком. На последней минуте раунда он уже полностью контролировал ход борьбы на канвасе. Очень скоро он вышел на удушающий приём и заставил Александра сдаться. Таким образом, Емельяненко проиграл уже в первом раунде. Увы, легенду ММА из России деклассировал соперник, который был легче на 11 кг и ниже на 20 см, да и в целом который дрался в тяжёлом весе совершенно случайно. Такое горькое поражение порождало в голове лишь один вопрос – зачем Саша вообще выходил в клетку?



В первые секунды после остановки на Емельяненко было жалко смотреть, настолько он был грустен. Но через несколько минут он вспомнил, что нужно держать себя в руках, и попросил у бразильца реванш. Тот любезно согласился и обещал побить Александра ещё раз. Что же, вспоминая сегодняшний бой, сомневаться в словах Марсио не приходится, увы.