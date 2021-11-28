«Никакого реванша». Отец Лопеса рассказал о планах Теофимо

Теофимо Лопес-старший, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, рассказал о дальнейших планах сына. По его словам, тот не планирует проводить реванш с Джорджем Камбососом, которому проиграл в минувшем бою. Вместо этого американец гондурасского происхождения перейдёт в первый полусредний вес.
«Сейчас пришло время двигаться в первый полусредний вес. Время подниматься в весе. Это дерьмовое поражение. Мы раньше никогда не дрались на платфоре DAZN, надо было оставаться с Top Rank. Эти люди действительно нас любили. Но люди учатся на ошибках. Так что мы вернёмся к Top Rank и проведём два поединка на ESPN по системе PPV.
Мы не будем делать никакого реванша. Моя ошибка была в том, что я позволил своему сыну слишком долго оставаться в лёгком весе. Мы планируем подняться в первый полусредний вес и подраться с Джошем Тэйлором», — сказал Лопес-старший в интервью, размещённом на канале SecondsOut в YouTube.
Отметим, что Тэйлор является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.
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