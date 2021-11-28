Ибрагимович показал технику ведения боя ногами. Хабиб отреагировал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видеозапись, которую в своём «инстаграме» оставил нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Златан продемонстрировал, как умеет вести бой ногами.
Ибрагимович показал технику ведения боя ногами:
«Отправь мне локацию», — написал в комментариях Хабиб.
За время карьеры Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
С 2001 года Ибрагимович выступает за сборную Швеции.
Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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