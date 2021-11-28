«Я лучший боксёр в ММА». Альберт Туменов попросил Дану Уайта вернуть его в UFC

Экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов после победы над Скоттом Сигмоном на турнире Triller: Triad Combat заявил, что заслуживает нового контракта с UFC. Напомним, Туменов выиграл единогласным судейским решением.
«Чувствую себя хорошо. Треугольник, ринг, октагон – это для меня не имеет значения, я готов ко всему. У меня хорошая боксёрская техника, работа ног, тайминг. Я хотел победить нокаутом, но мой противник оказался крепким парнем. Дана Уайт, Шон Шелби, я всегда устраивал классное шоу. Я лучший боксёр в ММА. Дайте мне этот контракт, и я обещаю, Дана, что ты не пожалеешь об этом», — приводит слова Туменова MMAJunkie.
Туменов выступал в UFC с 2014 по 2016 год. За это время он провёл в промоушене восемь поединков, победив в пяти из них и трижды проиграв. Россиянин побеждал таких соперников, как Лоренц Ларкин и Алан Джубан, и проигрывал Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу.
- 28 ноября 2021
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