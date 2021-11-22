Известный боец Альберт Туменов пояснил, почему он лучший ударник в мире

Известный боец ММА Альберт Туменов рассказал, почему считает себя лучшим ударником в мире. Напомним, 27 ноября спортсмен выступит в боях на голых кулаках.



«Когда говорю, что я лучший ударник в мире, люди спрашивают меня — с чего ты так решил? Постараюсь ответить на этот вопрос. Если взять мою профессиональную карьеру, я провёл 26 боёв, выступал в сильнейших организациях мира — UFC, АСА, Fight Nights, также тренируюсь в одном из лучших залов мира American Top Team, где много звёзд ММА. Так вот ни в боях, ни в тренировочном процессе я ещё не встретил бойца, который смог бы меня удивить в ударной технике. Исходя из перечисленного, могу считать себя лучшим в этом аспекте. Когда дело касается ударной техники, я нахожу способ победить.



Всё же я боец ММА, а предстоящий бой будет по новым правилам, где у боксёров будет небольшое преимущество. Но для меня это интересный вызов, хочу посмотреть, как я справлюсь с профессиональным боксёром. Я в себе уверен. А что вы думаете, друзья?» — написал Туменов в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Альберта Туменова.