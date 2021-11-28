Али Абдель-Азиз: Генри Сехудо возобновит карьеру в 2022 году

Известный менеджер Али Абдель-Азиз выразил уверенность, что его подопечный Генри Сехудо может возобновить карьеру в 2022 году. Сехудо может вернуться как в полулёгком весе, так и в легчайшем.



«Вернётся ли Сехудо в октагон? Думаю, да. Уверен в этом на 100 процентов. Генри может вернуться как в полулёгком весе, так и в легчайшем. Конечно, его итоговой целью будет получение сразу трёх чемпионских поясов. Сехудо готов к максимальной конкуренции. Пока этот парень дышит, он хочет сражаться», — приводит слова менеджера BJ Penn.



34-летний Генри Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе, а также является трёхкратным Панамериканским чемпионом.