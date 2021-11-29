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Опубликован проморолик к турниру UFC Вегас 44: Фонт vs Альдо

Опубликован проморолик к турниру UFC Вегас 44: Фонт vs Альдо
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Опубликован проморолик к турниру UFC Вегас 44: Фонт vs Альдо. Бойцовский вечер состоится в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 декабря. В главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард:

Жозе Альдо — Роб Фонт;
Рафаэль Физиев — Брэд Риддел;
Клэй Гуида – Леонардо Сантос;
Джим Крут – Джамал Хилл;
Брендан Аллен – Крис Кёртис.

Предварительный кард:

Маки Питоло – Душко Тодорович;
Манель Капе – Жалгас Жумагулов;
Джейк Мэттьюс – Джереми Уэллс;
Шаен Вилсмас – Мэллори Мартин;
Алонзо Менифилд – Уилльям Найт;
Крис Гритцмахер – Клаудио Пуэльес;
Филипе Линс – Азамат Мурзаканов;
Алекс Мороно – Микки Галл;
Луис Смолка – Винс Моралес.

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