Опубликован проморолик к турниру UFC Вегас 44: Фонт vs Альдо. Бойцовский вечер состоится в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 декабря. В главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард:



Жозе Альдо — Роб Фонт;

Рафаэль Физиев — Брэд Риддел;

Клэй Гуида – Леонардо Сантос;

Джим Крут – Джамал Хилл;

Брендан Аллен – Крис Кёртис.



Предварительный кард:



Маки Питоло – Душко Тодорович;

Манель Капе – Жалгас Жумагулов;

Джейк Мэттьюс – Джереми Уэллс;

Шаен Вилсмас – Мэллори Мартин;

Алонзо Менифилд – Уилльям Найт;

Крис Гритцмахер – Клаудио Пуэльес;

Филипе Линс – Азамат Мурзаканов;

Алекс Мороно – Микки Галл;

Луис Смолка – Винс Моралес.