«Интрига точно есть, будет интересно». Григорий Дрозд — о бое между Биволом и Саламовым

Известный российский боксёр и промоутер Григорий Дрозд поделился мнением об анонсированном поединке между двумя россиянами Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым, который состоится 11 декабря в Екатеринбурге. Бивол проведёт первую в России защиту своего титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.



«На самом деле, неожиданный такой поворот. Думаю, никто не планировал и не ожидал, что эти два боксёра встретятся в поединке. Но тем не менее это случилось, и это круто. Бой будет в России — мы уже соскучились здесь по боям Дмитрия Бивола. И защита титула — это вдвойне приятно.



Что касается боя, думаю, будет интересно. Интрига точно есть. Умар Саламов — парень, у которого точно есть удар, он достаточно агрессивный, напористый боец. Другое дело, что Дима Бивол любит с такими боксировать, но в том, что со стороны Саламова будет бой на встречных курсах — я просто уверен. Поэтому классный бой — смотрим, болеем», — приводит слова Дрозда пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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