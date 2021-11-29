Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Интрига точно есть, будет интересно». Григорий Дрозд — о бое между Биволом и Саламовым

«Интрига точно есть, будет интересно». Григорий Дрозд — о бое между Биволом и Саламовым
Комментарии

Известный российский боксёр и промоутер Григорий Дрозд поделился мнением об анонсированном поединке между двумя россиянами Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым, который состоится 11 декабря в Екатеринбурге. Бивол проведёт первую в России защиту своего титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

«На самом деле, неожиданный такой поворот. Думаю, никто не планировал и не ожидал, что эти два боксёра встретятся в поединке. Но тем не менее это случилось, и это круто. Бой будет в России — мы уже соскучились здесь по боям Дмитрия Бивола. И защита титула — это вдвойне приятно.

Что касается боя, думаю, будет интересно. Интрига точно есть. Умар Саламов — парень, у которого точно есть удар, он достаточно агрессивный, напористый боец. Другое дело, что Дима Бивол любит с такими боксировать, но в том, что со стороны Саламова будет бой на встречных курсах — я просто уверен. Поэтому классный бой — смотрим, болеем», — приводит слова Дрозда пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Новость по теме
Дмитрий Бивол подерётся 11 декабря в Екатеринбурге. Стало известно имя соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021