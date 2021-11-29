«Разбил его, брат». Волкановски поздравил Камбососа с победой над Лопесом

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поздравил австралийского боксёра Джорджа Камбососа с победой над Теофимо Лопесом. Камбосос считался аутсайдером поединка, но сенсационно победил раздельным решением судей.



«Разбил его, брат», — написал Волкановски в «Инстаграме», комментируя пост о победе Камбососа.

Фото: «Инстаграм» Джорджа Камбососа

Сразу после боя журналист ESPN Майк Коппингер опубликовал в «Твиттере» судейские записки, согласно которым двое судей отдали победу Джорджу – 115:112 и 115:111, а один назвал победителем Теофимо – 114:113. Единогласно по мнению всех судей Лопес сумел забрать лишь 9-й и 10-й раунды.



Напомним, в предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.