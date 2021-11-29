Хабиб Нурмагомедов: Махачев и Дариуш лучше, чем Гэтжи или Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Исламе Махачеве и Бенеиле Дариуше, которые проведут бой в феврале 2022 года.



«Ислам Махачев или Бенеил Дариуш — прямо сейчас они заслуживают титульный бой. Дариуш и Ислам, эти два парня лучше, чем Дастин Порье или Джастин Гэтжи. Это просто моё мнение», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ESPN.



Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.