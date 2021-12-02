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А. Емельяненко: Гусейнов — свинья дагестанская. Он продавал свои бои за деньги

А. Емельяненко: Гусейнов — свинья дагестанская. Он продавал свои бои за деньги
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко жёстко раскритиковал бойца Артура Гусейнова. Ранее Гусейнов назвал «позором» выступление Емельяненко в бою с Марсио Сантосом.

«Гусейнов — свинья дагестанская. Это новый формат животных. Был бы он тут, в Москве или Санкт-Петербурге, я бы попросил ребят — его бы мне в багажнике привезли.

Я с ним не общаюсь. Когда он был у меня в команде, он очень часто меня подставлял. Прикрывался святынями, семьёй, детьми, ещё чем-то — приходил и брал у меня деньги. Были моменты, что за один бой получал по два гонорара, подходил и говорил: «А можно мне деньги вперёд — у меня жена, дети дома, им есть нечего». Я соглашался, давал, а он после боя ещё раз подходил и просил деньги. Я давал, но говорил, что это не ему, а детям и жене.

Он сам говорил, как продавал за деньги свои бои. Не удивлён, что такая мразь вела себя так у меня в команде. У меня к Сергею Харитонову уважения больше, чем к Артуру Гусейнову. Он фуфлыжник», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Амазата Бостанова.

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