Хамзат Чимаев побывал в гостях у Рамзана Кадырова

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в средней и полусредней весовых категориях в UFC, побывал в гостях у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и опубликовал в своих социальных сетях совместное с ним фото.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.

Видео ярких моментов последнего боя Чимаева доступно на «Чемпионате».

Ранее Чимаев рассказал, какую страну он представляет. Напомним, спортсмен родился и вырос в Чеченской республике. Когда ему было 19 лет, семья переехала в Швецию, поэтому у бойца шведский паспорт.