«Теперь понятно, почему они великие спортсмены». Тренер Махачева — о поездке в Дагестан
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Хавьер Мендес, тренер команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился впечатлениями от поездки в Дагестане.
«Когда в Дагестане вы отправляетесь на пикник за город, то такой подход предполагает участие в борьбе, верховой езде, а также не обходится без отличной диеты с нулевыми калориями. Если раньше кто-то не знал, почему они воины, то теперь понятно, почему они великие спортсмены. Я попробовал прекрасную некалорийную еду и наблюдал, как молодые воины учатся дисциплине, закаляют характер и просто проводят отличные тренировки, оттачивая навыки борьбы и сабмишена», — написал Мендес.
Видео можно посмотреть на официальной странице Хавьера Мендеса в «Инстаграме».
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