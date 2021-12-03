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Экс-претендентка на пояс UFC Фелиция Спенсер завершила карьеру

Экс-претендентка на пояс UFC Фелиция Спенсер завершила карьеру
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Бывшая претендентка на пояс UFC в полулёгком весе Фелиция Спенсер приняла решение завершить карьеру.

«Я решила завершить карьеру. В последнем бою я чувствовал себя хорошо, как никогда ранее, и знаю, что могла бы выступать ещё на высоком уровне. Но после 18 поединков, включая несколько настоящих войн, в глубине души я поняла, что для будущего психического здоровья было бы лучше оставить всё это. Думаю о себе и своей семье через в перспективе 25 лет. Душевное здоровье является важным фактором в моей жизни», — приводит слова Спенсер Fight Bananas.

Последний поединок 31-летняя Спенсер провела на турнире UFC Fight Night 197, где её соперницей была Леа Летсон. Фелиция в этом бою праздновала победу в третьем раунде нокаутом.

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