Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа — о поражении в бою с Усиком: думаю, многие всё ещё признают именно меня чемпионом

Джошуа — о поражении в бою с Усиком: думаю, многие всё ещё признают именно меня чемпионом
Комментарии

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа высказался о поражении, которое он потерпел в бою с украинцем Александром Усиком в сентябре этого года.

«Я знаю, что мог выступить лучше, чем в ту ночь. Конечно, сказать легче, чем сделать. Но в глубине души чувствую, что мог действовать иначе. Я зол, и злость только растёт. Но при этом каждый день она подпитывает меня.

Думаю, многие всё ещё признают именно меня чемпионом, даже несмотря на то что у меня больше нет поясов. Они знают, что я могу стать чемпионом.

Сейчас мне нужно со стороны взглянуть на себя. Я злюсь, и единственный способ исправить положение дел — провести бой и хорошо в нём выступить. Я многое делаю с улыбкой на лице, но за ней скрывается большое напряжение, и единственный способ избавиться от него — тренироваться и выступать», — приводит слова Джошуа BBC.

Усику больше нечего бояться. Он будет абсолютным чемпионом Усику больше нечего бояться. Он будет абсолютным чемпионом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021