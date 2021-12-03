Джошуа — о поражении в бою с Усиком: думаю, многие всё ещё признают именно меня чемпионом

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа высказался о поражении, которое он потерпел в бою с украинцем Александром Усиком в сентябре этого года.
«Я знаю, что мог выступить лучше, чем в ту ночь. Конечно, сказать легче, чем сделать. Но в глубине души чувствую, что мог действовать иначе. Я зол, и злость только растёт. Но при этом каждый день она подпитывает меня.
Думаю, многие всё ещё признают именно меня чемпионом, даже несмотря на то что у меня больше нет поясов. Они знают, что я могу стать чемпионом.
Сейчас мне нужно со стороны взглянуть на себя. Я злюсь, и единственный способ исправить положение дел — провести бой и хорошо в нём выступить. Я многое делаю с улыбкой на лице, но за ней скрывается большое напряжение, и единственный способ избавиться от него — тренироваться и выступать», — приводит слова Джошуа BBC.
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