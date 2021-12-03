Энтони Петтис — о Хамзате Чимаеве: он зверь

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис отреагировал на недавний пост шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который он оставил в своём «инстаграме». Хамзат привёл цитату президента UFC Даны Уайта о себе.



«Никто не хочет драться с этим парнем. Все готовы выйти только в социальные сети и сказать то-то и то-то. Но когда действительно доходит до дела, никто не хочет драться с Хамзатом Чимаевым. Я их не виню», — говорил ранее Уайт.

Фото можно посмотреть на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

«Он зверь», — оставил комментарий Петтис.

Последний поединок Чимаев провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Соперником Хамзата был представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.