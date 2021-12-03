Чимаев отреагировал на отказ Диаза проводить с ним бой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о нежелании американца Нейта Диаза проводить с ним бой.



«Поздоровайся со своим старшим братом, скажи ему, чтобы он не боялся меня, я не бью стариков, он знает, что я имею в виду. В Вегасе я просто хотел поздороваться, но бедняга сбежал», — написал Чимаев в своём «твиттере», упомянув Диаза.



Ранее сообщалось, что Диаз отказался биться с Чимаевым, мотивировав это отсутствием у Хамзата должного опыта в UFC — Нейт не хочет драться с новичками.



Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября. Противостоял Чимаеву представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил лишь два акцентированных удара.

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