Дебютный бой россиянина Мурзаканова в UFC отменён из-за протокола COVID-19

Бой российского бойца смешанных единоборств Азамата Мурзаканова на турнире UFC Вегас 44 отменён из-за протокола COVID-19, сообщает MMAjunkie.

Мурзаканов должен был дебютировать в UFC в бою с Джарэдом Вандераа. Однако, американца не допустили на бой по медицинским показаниям, несмотря на то, что оба спортсмена уже прошли процедуру взвешиваня. На данный момент неизвестно, подерётся ли Мурзаканов и Вандераа на другом турнире UFC или же они получат новых соперников.

Всего Мурзаканов провёл в смешанных единоборствах 10 боёв, в которых одержал все десять побед. На счету Вандераа 18 боёв, в которых он одержал 11 побед и потерпел 6 поражений.

Турнир UFC Вегас 44 пройдет в ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX. Главным событием вечера станет противостояние между Жозе Альдо и Робом Фонтом.