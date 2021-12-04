Дебютный бой россиянина Мурзаканова в UFC отменён из-за протокола COVID-19

Бой российского бойца смешанных единоборств Азамата Мурзаканова на турнире UFC Вегас 44 отменён из-за протокола COVID-19, сообщает MMAjunkie.
Мурзаканов должен был дебютировать в UFC в бою с Джарэдом Вандераа. Однако, американца не допустили на бой по медицинским показаниям, несмотря на то, что оба спортсмена уже прошли процедуру взвешиваня. На данный момент неизвестно, подерётся ли Мурзаканов и Вандераа на другом турнире UFC или же они получат новых соперников.
Всего Мурзаканов провёл в смешанных единоборствах 10 боёв, в которых одержал все десять побед. На счету Вандераа 18 боёв, в которых он одержал 11 побед и потерпел 6 поражений.
Турнир UFC Вегас 44 пройдет в ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX. Главным событием вечера станет противостояние между Жозе Альдо и Робом Фонтом.
- 4 декабря 2021
-
03:23
-
01:30
-
01:19
- 3 декабря 2021
-
23:33
-
21:52
-
20:36
-
19:44
-
18:44
-
17:42
-
17:24
-
16:59
-
15:46
-
15:11
-
15:05
-
14:29
-
14:23
-
14:02
-
13:53
-
13:23
-
13:05
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:24
-
11:15
-
10:37
-
09:30
-
09:18
-
07:54
-
04:14
-
03:44
-
03:19
-
03:03
-
02:46
-
02:16