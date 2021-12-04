Кратчмер единогласным решением победил Энкампа на турнире Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках предварительного карда американец Кайл Кратчмер встретится с представителем Швеции Оливером Энкампом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

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В главном событии Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи. В предварительном карде россиянин Александр Шаблий прововедет свой второй бой в промоушене, а противостоять ему будет Бобби Кинг.

Основной кард:

Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи

Эммануэль Санчес (65,9 кг) — Джереми Кеннеди (66,1 кг);

Джош Хилл — Джаред Скоггинс

Джонни Эблин— Коллин Хакбоди