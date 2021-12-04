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Титулованный японец Хоригучи станет первым соперником Магомедова по Гран-при Bellator 2022

Титулованный японец Хоригучи станет первым соперником Магомедова по Гран-при Bellator 2022
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Стал известен первый соперник 29-летнего российского бойца Магомеда Магомедова по Гран-При Bellator 2022 легчайшего веса. Им станет японец Кёдзи Хоригучи, являющийся бывшим чемпионом Bellator и азиатского промоушена Rizin.

Сегодня, в субботу, 4 декабря, Хоригучи в главном бою Bellator 272 дерётся с чемпионом дивизиона Серджио Петтисом.

Полный список из восьми бойцов выглядит следующим образом:

  • Магомед Магомедов
  • Джеймс Галлахер
  • Леандро Хиго
  • Патчи Микс
  • Рауфеон Стотс
  • Хуан Арчулета
  • Серджио Петтис
  • Кёдзи Хоригучи

Отмечается, что победителю Гран-при достанется призовой фонд в размере $ 1 млн. Действующим обладателем пояса в легчайшем весе является 28-летний американец Серджио Петтис, завоевавший титул в мае 2021 года в бою с Хуаном Арчулетой.

Напомним, на счету Магомедова в Bellator лишь три поединка – в первых двух он выиграл, а в последнем потерпел поражение. Его рекорд в ММА – 18-2.

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