А. Емельяненко: в тюрьме я бы на Гусейнове в туалет ездил

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о словах Артура Гусейнова о том, как он провёл свой тюремный срок. Ранее Гусейнов заявлял, что он «непорядочно» сидел, а накануне попросил журналиста Вадима Тихомирова задать вопрос Емельяненко об этом.
«Порядочным арестантом я сидел. Я уже где-то говорил по поводу того, где я сидел, как и с кем. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Мы ели с одной тарелки. А про Гусейнова я могу сказать, что он уже давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нём в туалет ездил», — ответил Вадиму Тихомирову Емельяненко.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья, а также девять поражений.
- 4 декабря 2021
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