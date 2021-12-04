А. Емельяненко: в тюрьме я бы на Гусейнове в туалет ездил

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о словах Артура Гусейнова о том, как он провёл свой тюремный срок. Ранее Гусейнов заявлял, что он «непорядочно» сидел, а накануне попросил журналиста Вадима Тихомирова задать вопрос Емельяненко об этом.



«Порядочным арестантом я сидел. Я уже где-то говорил по поводу того, где я сидел, как и с кем. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Мы ели с одной тарелки. А про Гусейнова я могу сказать, что он уже давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нём в туалет ездил», — ответил Вадиму Тихомирову Емельяненко.



В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья, а также девять поражений.