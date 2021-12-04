Александр Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своём «инстаграме». На фото Емельяненко предстал в банной шапочке.



«Успел погреться в бане!» — подписал фотографию Емельяненко.



«Больше не пьёте?» — спросил в комментариях у Емельяненко один из подписчиков.



«Я с алкоголем завязал, больше не пью», — ответил Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.