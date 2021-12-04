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Стало известно, кого, кроме Джоджуа, Кевина Ли и Касанганая, уволили из UFC

Стало известно, кого, кроме Джоджуа, Кевина Ли и Касанганая, уволили из UFC
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За последние дни руководство UFC приняло решение прекратить сотрудничество сразу с несколькими бойцами. Ранее уже сообщалось, что из ростера лиги выбыли Лиана Джоджуа, экс-претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Кевин Ли и Импа Касанганай.

Теперь же стало известно, что, кроме них, места в лиге лишились Джон Аллен и Бхарат Хандаре, сообщает BJPenn. Первый выступал в лиге с 2019 года и провёл за это время три поединка. Первый бой был признан несостоявшимся. В дальнейшем бразилец проиграл Роману Долидзе и Дастину Джейкоби. Минувшую схватку он провёл 6 ноября 2021 года.

Что касается Хандаре, то боец из Индии провёл в UFC лишь один бой, досрочно уступив Сон Ядонгу ещё в 2017 году. После его отстраняли от боёв за применение запрещённых препаратов. Теперь же стало известно, что Бхарат официально покинул UFC.

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