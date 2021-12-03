Боец, проигрывавший в UFC жесточайшим нокаутом, отчислен из лиги
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Американский боец Импа Касанганай отчислен из UFC, сообщает MMA Fighting. Средневес прежде всего известен тем, что стал невольным соавтором лучшего нокаута 2020 года. В октябре минувшего года он встретился с Хоакином Бакли и проиграл тому досрочно, пропустив во втором раунде жесточайшую вертушку.
После он сумел реабилитироваться, победив гонконгца русского происхождения Сашу Палатникова. Последний же бой в UFC Касанганай проиграл в сентябре 2021 года. Тогда он уступил техническим нокаутом Карлстону Харрису. Всего в лиге Импа провёл две схватки, проиграв и победив по два раза.
Напомним, следующий турнир UFC пройдёт уже в предстоящие выходные. В его главном событии встретятся Жозе Альдо и Роб Фонт.
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