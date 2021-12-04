Гассиев прокомментировал срыв боя с Руденко и поддел хейтеров

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал срыв поединка с украинцем Андреем Руденко, который должен был пройти 25 декабря в Сочи. Боксёр отметил, что не унывает и пообещал фанатам оправдать их ожидания.

«Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень. Я травмировал руку и по этой причине поединок, который планировался на 25 декабря, будет перенесён на другую дату. Я не унываю — немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою.

Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что моё время уже ушло, и я уже не тот, что раньше. А вот моим настоящим болельщикам придётся немного подождать, но уверен, что вы меня поймёте, а я оправдаю ваши ожидания. Обнимаю настоящих — скоро увидимся", — написал Мурат на своей странице в «Инстаграме».