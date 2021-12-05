Гуида сабмишеном победил Сантоса на турнире UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой основного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись американец Клэй Гуида и бразилец Леонардо Сантос.



Первый раунд проходил с явным преимуществом 41-летнего бразильского бойца — Гуида за три стартовые минуты пропустил свыше 40 безответных ударов и побывал в паре нокдаунов. Однако во втором раунде у американца, которому 8 декабря исполнится 40 лет, открылось второе дыхание. За минуту до его завершения он провел удушающий приём, победив сабмишеном.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.