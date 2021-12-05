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Боец из Киргизии Рафаэль Физиев нокаутом победил новозеландца на турнире UFC Vegas 44

Боец из Киргизии Рафаэль Физиев нокаутом победил новозеландца на турнире UFC Vegas 44
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой основного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись представитель Новой Зеландии Брэд Ридделл и Рафаэль Физиев из Киргизии.

Победу в поединке одержал Физиев, отправивший своего соперника в нокаут в третьем раунде.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.

Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.

Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 31) встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 31), Лас-Вегас, США
Брэд Риддел - Рафаэль Физиев (W)
05 декабря 2021, воскресенье. 08:00 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Брэд Риддел
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