Боец из Киргизии Рафаэль Физиев нокаутом победил новозеландца на турнире UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой основного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись представитель Новой Зеландии Брэд Ридделл и Рафаэль Физиев из Киргизии.



Победу в поединке одержал Физиев, отправивший своего соперника в нокаут в третьем раунде.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.



Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизии единогласным решением судей.



Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 31) встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.