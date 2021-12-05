«Этого нельзя делать нигде». Александр Усик рассказал, что является самым важным в боксе

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик поделился мнением о самом важном компоненте в боксе.



«Самое главное в боксе — это ноги. Ноги приносят к победам и уносят от поражений. Надо двигаться. Не стоять. После своего действия, когда вы бьёте, обязательно делать защиту, отходить в сторону, разрывать. Просто ударить и ждать, когда тебе в ответ дадут — этого нельзя делать ни в боксе, ни в UFC, нигде, даже на улице.



Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, какой тренд мира. Трэш-ток. Обзывают друг друга… Это остаётся где-то внутри. Взять листик, смять его… Если вы мнёте — это оскорбление. Потом расправленный лист уже не будет прежним, ровным, он будет помятым. Извинились вроде бы, но всё равно он помятый. Конкретно моё мнение — это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим завлечь — техникой, красивым поведением, передвижением, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника», — приводит слова Усика vRINGe.com.

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