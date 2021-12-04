Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком. Названа сумма отступных

Эдди Хирн, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал о сумме отступных, которую придётся заплатить команде Тайсона Фьюри за отказ его клиента проводить бой с представителем Украины Александром Усиком. Ранее сообщалось, что Джошуа может отказаться от реванша с украинцем, чтобы дать ему возможность провести бой с Фьюри.
«Да, их команда обратилась к нам (команда Тайсона Фьюри. — Прим. «Чемпионата») по этому поводу. Идёт ли речь о семизначной сумме отступных? Если хотите, чтобы Джошуа не вышел на бой с Александром Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Посмотрим, на текущий момент между двумя командами ведётся диалог. Но пока это только разговоры, так как Джошуа намерен драться с Усиком», — сказал Хирн в интервью на канале Boxing King Media в YouTube.
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