Дмитрий Бивол проведёт три боя в России

Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол и промоутерские компании RCC Boxing Promotions и «Мир бокса» заключили трёхстороннее соглашение, нацеленное на развитие боксёра. По условиям контракта Дмитрий проведёт в России по меньшей мере три поединка. Решение о заключении соглашения с Биволом принял основатель RCC Boxing Promotions и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Первый поединок запланирован на 11 декабря в Екатеринбурге. Биволу предстоит провести восьмую защиту титула чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) в поединке с Умаром Саламовым.
Ещё два боя Дмитрия состоятся в течение 2022 года. Эти поединки будут главными событиями турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники пока не определены.
«Мы планируем, что Бивол проведёт бои в Екатеринбурге и в Челябинске. Это будут громкие события, к которым будет приковано внимание всего мира», — приводит слова генерального директора RCC Boxing Promotions Германа Титова пресс-служба промоушена.
«Мы давно и успешно сотрудничаем с RCC Boxing Promotions, и теперь это сотрудничество направлено на развитие карьеры Дмитрия Бивола. Мы верим в его большой потенциал, и семь проведённых защит титула чемпиона мира для боксёра с 18 боями на профессиональном ринге говорят сами за себя. Мы уверены, что в следующем году Дмитрия ждут большие бои», — сказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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