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Марлон Вера предложил реванш Жозе Альдо

Марлон Вера предложил реванш Жозе Альдо
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера предложил бой бразильцу Жозе Альдо. Марлон Вера хочет провести с бразильцем пятираундовый поединок.

«Жозе, давай сделаем это снова. Будь мужиком и проведи пять раундов против меня», — написал в своём «твиттере» Марлон Вера.

Вера и Альдо уже встречались в декабре 2020 года. Тогда Альдо одолел соперника единогласным решением судей и прервал свою серию поражений из трех боев.

Напомним, в минувшие выходные Альдо одержал победу над американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом. Альдо добыл победу в поединке с Фонтом единогласным решением судей. Сразу после боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

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