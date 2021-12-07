Марлон Вера предложил реванш Жозе Альдо

Эквадорский боец UFC Марлон Вера предложил бой бразильцу Жозе Альдо. Марлон Вера хочет провести с бразильцем пятираундовый поединок.



«Жозе, давай сделаем это снова. Будь мужиком и проведи пять раундов против меня», — написал в своём «твиттере» Марлон Вера.



Вера и Альдо уже встречались в декабре 2020 года. Тогда Альдо одолел соперника единогласным решением судей и прервал свою серию поражений из трех боев.



Напомним, в минувшие выходные Альдо одержал победу над американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом. Альдо добыл победу в поединке с Фонтом единогласным решением судей. Сразу после боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.