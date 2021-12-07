Джейк Пол выплатит Тайрону Вудли огромный бонус, если тот сможет нокаутировать блогера

Популярный блогер Джейк Пол прокомментировал отмену своего боя с известным боксёром Томми Фьюри, который снялся по медицинской причине. На замену уже согласился выйти Тайрон Вудли, ранее уже проигрывавший Полу раздельным судейским решением.



«Это официально: Томми снялся с боя. Фьюри вышел из боя из-за «медицинской причины», кто знает, что происходит в этом лагере? Сначала я просто не мог поверить в его отказ. Ведь Томми нащупал самый большой мешок с деньгами в своей жизни. Теперь он будет смотреть мой бой дома, платя 60 долларов вместо того, чтобы получать миллионы за драку со мной. Я же дрался и со сломанным носом и с тошнотой. Это бокс.



Хорошая новость в том, что мистер Тайрон Вудли сразу согласился участвовать в реванше. Я дам ему дополнительные 500 тысяч долларов, если он сможет нокаутировать меня. Я не нокаутировал его в первый раз, но в реванше я совершу сумасшедший нокаут. 18 декабря, шоу должно продолжаться», — цитирует Джейка Пола MMA Fighting.