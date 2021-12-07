«Развивайся или умри». Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс разместил новое видео в своём «инстаграме», показав, как практикуется в стрельбе из пистолета и винтовки.
«Развивайся или умри», — подписал видео Джонс.
Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:
После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.
Ранее о решении Джонса тренироваться в его зале высказался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
- 7 декабря 2021
-
11:17
-
10:22
-
09:39
-
09:13
-
08:55
-
00:56
- 6 декабря 2021
-
23:46
-
22:46
-
22:40
-
21:52
-
20:53
-
19:12
-
18:54
-
17:21
-
17:00
-
16:54
-
16:01
-
15:19
-
14:52
-
14:12
-
13:19
-
12:26
-
12:12
-
11:34
-
11:31
-
10:19
-
10:09
-
09:17
-
08:55
-
08:31
-
02:05
-
02:03
-
00:33
- 5 декабря 2021
-
23:49
-
22:30