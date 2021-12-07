«Развивайся или умри». Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс разместил новое видео в своём «инстаграме», показав, как практикуется в стрельбе из пистолета и винтовки.

«Развивайся или умри», — подписал видео Джонс.

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.



Ранее о решении Джонса тренироваться в его зале высказался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.