Названы соперники, с которыми Конор Макгрегор мог бы провести следующий бой

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился мыслями о соперниках, с которыми мог бы сразиться его подопечный после полного восстановления и возвращения в строй. Конор не участвует в соревнованиях с июля этого года, когда сломал ногу в поединке с американцем Дастином Порье.



«Буду честен, трилогия с Нейтом Диазом очень и очень заманчива. Будь то три или пять раундов, это противостояние было бы крайне интригующим. Такой бой вызывает интерес.

О поединке с Тони Фергюсон частенько говорили, хотя мы с ним и не дрались. Мне кажется, что Тони ещё есть что доказывать. Он очень необычный ударник и к тому же хорошо борется. Думаю, болельщикам понравилась бы такая битва.



Этот дивизион просто сумасшедший. Тут есть Дэн Хукер. Бой с Исламом Махачевым тоже был бы потрясающим по очевидным причинам. А ещё есть тот, кто победит в титульном поединке, — Чарльз Оливейра или Дастин Порье. Бой с любым их них бы интересен Я просто буду рад снова видеть Конора на ринге», — приводит слова Кавана BJ Penn со ссылкой на The MMA Hour.