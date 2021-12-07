Названы соперники, с которыми Конор Макгрегор мог бы провести следующий бой

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился мыслями о соперниках, с которыми мог бы сразиться его подопечный после полного восстановления и возвращения в строй. Конор не участвует в соревнованиях с июля этого года, когда сломал ногу в поединке с американцем Дастином Порье.
«Буду честен, трилогия с Нейтом Диазом очень и очень заманчива. Будь то три или пять раундов, это противостояние было бы крайне интригующим. Такой бой вызывает интерес.
О поединке с Тони Фергюсон частенько говорили, хотя мы с ним и не дрались. Мне кажется, что Тони ещё есть что доказывать. Он очень необычный ударник и к тому же хорошо борется. Думаю, болельщикам понравилась бы такая битва.
Этот дивизион просто сумасшедший. Тут есть Дэн Хукер. Бой с Исламом Махачевым тоже был бы потрясающим по очевидным причинам. А ещё есть тот, кто победит в титульном поединке, — Чарльз Оливейра или Дастин Порье. Бой с любым их них бы интересен Я просто буду рад снова видеть Конора на ринге», — приводит слова Кавана BJ Penn со ссылкой на The MMA Hour.
- 7 декабря 2021
-
12:49
-
12:26
-
11:17
-
10:22
-
09:39
-
09:13
-
08:55
-
00:56
- 6 декабря 2021
-
23:46
-
22:46
-
22:40
-
21:52
-
20:53
-
19:12
-
18:54
-
17:21
-
17:00
-
16:54
-
16:01
-
15:19
-
14:52
-
14:12
-
13:19
-
12:26
-
12:12
-
11:34
-
11:31
-
10:19
-
10:09
-
09:17
-
08:55
-
08:31
-
02:05
-
02:03
-
00:33