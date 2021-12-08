Джейк Пол: я никогда не отказывался проходить тесты на допинг, Фьюри слишком много болтает

YouTube-блогер Джейк Пол ответил на обвинения Томми Фьюри в том, что американец принимал запрещённые препараты.

«Никогда не отказывался проходить какие-либо тесты на допинг.

Они слишком много болтают. Томми будет драться с Джейком со связанными за спиной руками, Томми будет драться с ним с этим, будет драться с ним с тем. Потом оказывается, что он вообще не будет драться. Потом они выходят и говорят, что я не хотел проходить тест на допинг. Погодите-ка. Может, это они употребляют стероиды или что там у них?» — приводит слова Пола BoxingScene.

Томми — младший брат чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Их поединок с Полом должен был состояться 18 декабря в Тампе, Флорида (США), однако позже Фьюри снялся из-за бактериальной инфекции грудной клетки и сломанного ребра.