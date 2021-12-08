Валуев отреагировал на депортацию бойца Чоршанбиева из России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мыслями о депортации из России таджикского бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева. Ранее сообщалось, что суд постановил отправить бойца на родину из-за нарушения миграционного законодательства.



«Ну вот теперь многие зададутся вопросом: «А что, так можно было?». Оказалось, можно и даже нужно. Сразу отбрасывая рефлексии части инстаграмного сообщества насчёт всяких там национальных тем, скажу, что подобную практику необходимо осуществлять и в адрес аборигенных российских подданных, возлюбивших в последние годы лихо представлять себя в различных соцсетях в погоне за хайпом и лайками, не считаясь с понятиями безопасности окружающих, общей этики и воспитания, а также уважения к традициям и культуре с историей. И если условному россиянину депортация не грозит, то год-другой в зависимости от содеянного на нарах не повредят, ну или, на худой конец, не фейковые работы дворником, а самая что ни на есть лесосека. А Вы что подумали?» — написал Валуев в своём «инстаграме».

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