Дана Уайт поздравил Холли Холм с включением в зал славы

Президент UFC Дана Уайт поздравил экс-чемпионку UFC, ветерана смешанных единоборств Холли Холм с попаданием в Международный зал боксёрской славы.

«Поздравляем Холли Холм с включением в Международный зал боксёрской славы!» — написал Уайт в своём «твиттере».

Последний раз Холм появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Норма Дюмон последний поединок провела в мае 2021 года, победив Фелисию Спенсер раздельным решением судей. Всего на её счету семь поединков в ММА, в которых она одержала шесть побед и потерпела одно поражение.

Также в зал славы была включена звезда женского бокса Регина Хальмих.