Дана Уайт поздравил Холли Холм с включением в зал славы
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Президент UFC Дана Уайт поздравил экс-чемпионку UFC, ветерана смешанных единоборств Холли Холм с попаданием в Международный зал боксёрской славы.
«Поздравляем Холли Холм с включением в Международный зал боксёрской славы!» — написал Уайт в своём «твиттере».
Последний раз Холм появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Норма Дюмон последний поединок провела в мае 2021 года, победив Фелисию Спенсер раздельным решением судей. Всего на её счету семь поединков в ММА, в которых она одержала шесть побед и потерпела одно поражение.
Также в зал славы была включена звезда женского бокса Регина Хальмих.
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