Хабиб Нурмагомедов — о Дастине Порье: я тоже в теме его благих дел

33-летний бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова американца Дастина Порье об их совместном благотворительном проекте.

«В общем, я тоже в теме его благих дел. Дастин — бомба. Все дела оцениваются по намерению», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.