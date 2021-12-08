Экс-претендент на титул UFC Рэй Борг выступит в лиге Хабиба

Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Рэй Борг проведёт бой на Eagle FC. Соперником бойца станет Коди Гибсон, который также с 2014 по 2015 год выступал в UFC.
Не так давно Хабиб рассказал, что в 2022 году его промоушен дебютирует в США. Ожидается, что турнир пройдёт в Майами (штат Флорида, США). Вероятно, в его карде и выступит Борг.
Напомним, ранее стало известно о контракте лиги Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC Рашадом Эвансом. Рашад не появлялся в клетке с июня 2018 года, когда проиграл Энтони Смиту жёстким нокаутом. Это было его пятое поражение кряду. После той неудачи он объявил об уходе из спорта. Ранее 42-летний боец был чемпионом лиги. В его послужном списке значатся победы над Майклом Биспингом, Тито Ортисом, Чаком Лидделлом, Куинтоном Джексоном и другими известными бойцами.
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