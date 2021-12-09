Тренер Оливейры назвал главное преимущество бразильца перед Порье

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, высказался о предстоящем бое своего подопечного с американцем Дастином Порье.

«По моему мнению, Порье не захочет переводить бой на землю. Люди, которые смотрят бои Чарльза и Порье, скажут, что американцу лучше держать бой на ногах и не давать Оливейре переводить поединок в партер.

Чарльз очень хорошо готов к бою. Он великолепен в стойке, и не менее хорош в борьбе, так что он может завершить бой любым способом. Уверен, что бой не дойдёт до решения судей», — приводит слова Лимы MMAFighting.

Бой Оливейра — Порье состоится на турнире UFC 269 11 декабря.



Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.