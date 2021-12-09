Джон Джонс назвал потенциальные даты возвращения на ринг

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс назвал потенциальные даты своего возвращения на ринг.



«Я собираюсь драться где-нибудь в апреле, возможно, в Мэдисон Сквер Гарден, или в совершенно противоположную дату, возможно, в июле на Международной неделе боёв. Это те две даты, к которым я присматриваюсь. Я думаю, это будет зависеть от того, кто победит в январе между Фрэнсисом Нганну и Сирилом Гейном.



Я чувствую, что нахожусь в прекрасной форме. Я рад, что всё ещё представляю Альбукерке, штат Нью-Мехико. Я совсем недавно присоединился к команде Fight Ready из Аризоны. Так что я буду представлять обе команды, продвигающиеся вперёд», – цитирует Джонса BJ Penn.



Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

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